FACUA informa
Boletín semanal número 314
02/11/2014
FACUA Sevilla valora positivamente la decisión del Consejo Consultivo de tumbar el parking de la Alameda
FACUA Andalucía urge a Justicia a que ponga en marcha ya un servicio de información contra los desahucios
FACUA alerta de la orden de retirada de más de 20 máscaras, pelucas y disfraces peligrosos
La Junta de Andalucía suspende las subvenciones para la defensa de los derechos de los consumidores
FACUA Córdoba presenta la séptima edición de su concurso provincial de fotografía
Bonos de internet móvil: denunciadas ocho compañías por quedarse con el importe de los megas no consumidos
FACUA rechaza la privatización de AENA y pide su total paralización
FACUA Sevilla denuncia que el Ayuntamiento ha abandonado las políticas de movilidad
Dame tu caña y dejo que me masajees el culo: FACUA denuncia el estúpido y machista spot de Qé!, de Panrico
FACUA Córdoba imparte una conferencia dirigida al profesorado no universitario
FACUA insta al Gobierno a asumir de inmediato la sentencia del TJUE sobre las tarifas de luz y gas
Industria elimina un número 807 ilegal a Vueling y la empresa lo cambia por otro similar
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