FACUA informa

Boletín semanal número 314
02/11/2014

FACUA Sevilla valora positivamente la decisión del Consejo Consultivo de tumbar el parking de la Alameda

FACUA Andalucía urge a Justicia a que ponga en marcha ya un servicio de información contra los desahucios

FACUA alerta de la orden de retirada de más de 20 máscaras, pelucas y disfraces peligrosos

La Junta de Andalucía suspende las subvenciones para la defensa de los derechos de los consumidores

FACUA Córdoba presenta la séptima edición de su concurso provincial de fotografía

Bonos de internet móvil: denunciadas ocho compañías por quedarse con el importe de los megas no consumidos

FACUA rechaza la privatización de AENA y pide su total paralización

FACUA Sevilla denuncia que el Ayuntamiento ha abandonado las políticas de movilidad

Dame tu caña y dejo que me masajees el culo: FACUA denuncia el estúpido y machista spot de Qé!, de Panrico

FACUA Córdoba imparte una conferencia dirigida al profesorado no universitario

FACUA insta al Gobierno a asumir de inmediato la sentencia del TJUE sobre las tarifas de luz y gas

Industria elimina un número 807 ilegal a Vueling y la empresa lo cambia por otro similar

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