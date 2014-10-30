Nuestras accionesPor primera vez en 30 años

La Junta de Andalucía suspende las subvenciones para la defensa de los derechos de los consumidores

Tras distribuir millones de euros en el sector empresarial, la coalición de Gobierno PSOE-IU cancela las ayudas públicas previstas en 2014 para financiar acciones de las organizaciones que luchan contra los fraudes masivos en sectores como la banca, las telecomunicaciones y la energía.

FACUA.org
Andalucía-30/10/2014
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Por primera vez en treinta años, la Junta de Andalucía ha suspendido las subvenciones para la defensa de los derechos de los consumidores.

Después de haber distribuido millones de euros en el sector empresarial, la coalición de Gobierno PSOE-IU ha cancelado las

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