La Junta de Andalucía suspende las subvenciones para la defensa de los derechos de los consumidores
Tras distribuir millones de euros en el sector empresarial, la coalición de Gobierno PSOE-IU cancela las ayudas públicas previstas en 2014 para financiar acciones de las organizaciones que luchan contra los fraudes masivos en sectores como la banca, las telecomunicaciones y la energía.
FACUA.org
Andalucía-30/10/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
De izquierda a derecha, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, el vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
Por primera vez en treinta años, la Junta de Andalucía ha suspendido las subvenciones para la defensa de los derechos de los consumidores.
Después de haber distribuido millones de euros en el sector empresarial, la coalición de Gobierno PSOE-IU ha cancelado las