Dame tu caña y dejo que me masajees el culo: FACUA denuncia el estúpido y machista spot de Qé!, de Panrico
Reduce a una adolescente a un mero objeto sexual que se deja tocar a cambio de un pastel. La asociación espera sanciones contra el anunciante por vulnerar la legislación publicitaria y contra la violencia de género.
FACUA.org
España-28/10/2014
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