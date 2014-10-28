FACUA Sevilla denuncia que el Ayuntamiento ha abandonado las políticas de movilidad
El Dictamen sobre movilidad sostenible en la ciudad del Consejo Económico y Social, del que forma parte la asociación, reclama medidas más claras y definidas para un mayor desarrollo de las infraestructuras necesarias.
FACUA.org
Sevilla-28/10/2014
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FACUA Sevilla exige un mayor impulso a las infraestructuras ya existentes para una movilidad más sostenible como es el carril Bici. | Imagen: Eloy Sancho (CC BY-NC-SA 2.0)
FACUA Sevilla denuncia que el Ayuntamiento ha abandonado las políticas de movilidad, algo que queda patente incluso dado que las competencias relativas a esto se encuentran repartidas y disgregadas entre diferentes departamentos municipales sin un órgano competente que las coordine