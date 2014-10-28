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FACUA Sevilla denuncia que el Ayuntamiento ha abandonado las políticas de movilidad

El Dictamen sobre movilidad sostenible en la ciudad del Consejo Económico y Social, del que forma parte la asociación, reclama medidas más claras y definidas para un mayor desarrollo de las infraestructuras necesarias.

FACUA.org
Sevilla-28/10/2014
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FACUA Sevilla denuncia que el Ayuntamiento ha abandonado las políticas de movilidad, algo que queda patente incluso dado que las competencias relativas a esto se encuentran repartidas y disgregadas entre diferentes departamentos municipales sin un órgano competente que las coordine

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