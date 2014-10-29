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FACUA Córdoba presenta la séptima edición de su concurso provincial de fotografía

El certamen va dirigido a jóvenes de entre doce y dieciocho años. El plazo de entrega de las obras finaliza el 20 de febrero de 2015.

FACUA.org
Córdoba-29/10/2014
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FACUA Córdoba ha presentado este miércoles 29 de octubre la séptima edición de su concurso de fotografía para jóvenes de entre doce y dieciocho años, bajo el lema Consumo y medio ambiente.

El certamen está organizado por FA

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