FACUA Córdoba presenta la séptima edición de su concurso provincial de fotografía
El certamen va dirigido a jóvenes de entre doce y dieciocho años. El plazo de entrega de las obras finaliza el 20 de febrero de 2015.
FACUA.org
Córdoba-29/10/2014
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De izquierda a derecha, Ricardo Rojas Peinado, concejal de Fomento Comercial y Consumo del Ayuntamiento de Córdoba; Francisco Martínez Claus, presidente de FACUA Córdoba; y Trinidad Gracia, delegada de Recursos Humanos y Cooperación al Desarrollo de Diputación de Córdoba.
FACUA Córdoba ha presentado este miércoles 29 de octubre la séptima edición de su concurso de fotografía para jóvenes de entre doce y dieciocho años, bajo el lema Consumo y medio ambiente.
El certamen está organizado por FA