FACUA insta al Gobierno a asumir de inmediato la sentencia del TJUE sobre las tarifas de luz y gas
El alto tribunal europeo advierte de que los usuarios de todos los Estados miembro deben ser informados de las subidas tarifarias antes de que entren en vigor. Así, los consumidores podrían impugnar las que se han producido en los últimos años.
FACUA.org
España-27/10/2014
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