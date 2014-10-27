Industria elimina un número 807 ilegal a Vueling y la empresa lo cambia por otro similar
FACUA critica la lentitud y falta de contundencia de la Setsi que, tras casi dos años, sólo resuelve con la supresión de un número concreto, pero no impide que la ilegalidad se siga cometiendo.
FACUA.org
España-27/10/2014
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Captura de pantalla con el servicio 807 de tarificación adicional para la gestión de reservas.
FACUA-Consumidores en Acción critica la lentitud y falta de contundencia de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) ante una denuncia de la asociación contra Vueling por utilizar un número de tarificación adicional (con prefijo 807) para su servicio de ge