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Industria elimina un número 807 ilegal a Vueling y la empresa lo cambia por otro similar

FACUA critica la lentitud y falta de contundencia de la Setsi que, tras casi dos años, sólo resuelve con la supresión de un número concreto, pero no impide que la ilegalidad se siga cometiendo.

FACUA.org
España-27/10/2014
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FACUA-Consumidores en Acción critica la lentitud y falta de contundencia de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) ante una denuncia de la asociación contra Vueling por utilizar un número de tarificación adicional (con prefijo 807) para su servicio de ge

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