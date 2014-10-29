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FACUA rechaza la privatización de AENA y pide su total paralización

La asociación alerta sobre la falta de transparencia en el proceso y pide que se impulse un debate social, político e institucional sobre el modelo aeroportuario español. También advierte del posible aumento de tasas tras su venta.

FACUA.org
España-29/10/2014
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FACUA-Consumidores en Acción exige al Gobierno la total paralización de la privatización de AENA, la empresa pública de gestión aeroportuaria en España. La asociación alerta sobre la falta de transparencia en el proceso, que de hecho ha llevado inc

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