FACUA Andalucía urge a Justicia a que ponga en marcha ya un servicio de información contra los desahucios
El Parlamento andaluz aprobó el pasado verano una Proposición No de Ley en este sentido que sigue el ejemplo de un programa piloto desarrollado en Granada, pero aún no se ha tomado absolutamente ninguna medida para ponerla en marcha.
FACUA.org
Andalucía-31/10/2014
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Manifestación contra los desahucios en Sevilla. | Imagen: Juan Jiménez Martínez (CC BY 2.0)
FACUA Andalucía insta a la Junta a que no demore más la puesta en marcha de un servicio dependiente de los juzgados locales de información y coordinación de los recursos de servicios sociales existentes para poder combatir los desahucios, y que estandarice un protocolo