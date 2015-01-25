FACUA informa
Boletín semanal número 326
25/01/2015
La CNMC abre expediente sancionador a la Polindus 21, una de las denunciadas por FACUA por #fraudeSMS
FACUA Málaga expresa su apoyo a la Plataforma de Afectados por Hepatitis C en Málaga
FACUA Jaén pone en marcha la tercera edición de su concurso provincial de fotografía
#fraudeCM en cursos de redes: @policia y @guardiacivil advierten de que @mariarosadiez no es su asesora
Ferrocarriles de Cataluña devuelve a un usuario una multa por ir sin billete en un viaje que nunca realizó
FACUA requiere a la sanidad extremeña un plan integral para evitar el colapso de los hospitales
FACUA Sevilla pide un plan integral para evitar situaciones de colapso de las urgencias de los hospitales
FACUA lamenta las reducidas sanciones de la ley hipotecaria andaluza, que sin controles será papel mojado
Presentación del Acuerdo por una gestión pública del agua en Madrid, respaldado por FACUA Madrid
FACUA demanda a Sanidad que deje de retrasar la decisión de la compra de los fármacos para la hepatitis C
FACUA Málaga denuncia la insostenible falta de recursos en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria
La CNMC pide que las eléctricas bajen un 33% la tarifa de los contadores digitales sin telegestión
Telecomunicaciones, banca y eléctricas, lo más denunciado por los consumidores andaluces en 2014
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