FACUA lamenta las reducidas sanciones de la ley hipotecaria andaluza, que sin controles será papel mojado
Considera que el anteproyecto introduce elementos positivos para aumentar la información de los usuarios, pero adolece de carencias que se no han tenido en cuenta pese a las alegaciones efectuadas por FACUA Andalucía.
FACUA.org
Andalucía-20/01/2015
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