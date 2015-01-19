Telecomunicaciones, banca y eléctricas, lo más denunciado por los consumidores andaluces en 2014
FACUA Andalucía lamenta que la Secretaría General de Consumo siga sin actuar con contundencia ni dar respuesta a sus denuncias ante los fraudes masivos y advierte de su falta de recursos para tramitar con celeridad las reclamaciones de los usuarios.
FACUA.org
Andalucía-19/01/2015
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Telecomunicaciones, banca y eléctricas son los sectores más denunciados por los consumidores andaluces en FACUA durante 2014.
FACUA Andalucía lamenta que la Secretaría General de Consumo siga sin actuar con contundencia ante los fraudes, al no aplicar sanciones