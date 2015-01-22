Nuestras acciones

FACUA requiere a la sanidad extremeña un plan integral para evitar el colapso de los hospitales

Los brotes de gripe como el que se vive estos días son perfectamente previsibles y estacionales y por lo tanto se deben establecer con antelación protocolos de actuación.

FACUA.org
Extremadura-22/01/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Servicio Extremeño de Salud para pedir un plan integral que prevea y evite situaciones como el repunte de gripe que vive actualmente la comunidad autónoma y que ha provocado el colapso de los servicios de urgencias del Hospital I

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos