FACUA requiere a la sanidad extremeña un plan integral para evitar el colapso de los hospitales
Los brotes de gripe como el que se vive estos días son perfectamente previsibles y estacionales y por lo tanto se deben establecer con antelación protocolos de actuación.
FACUA.org
Extremadura-22/01/2015
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Servicio Extremeño de Salud para pedir un plan integral que prevea y evite situaciones como el repunte de gripe que vive actualmente la comunidad autónoma y que ha provocado el colapso de los servicios de urgencias del Hospital I