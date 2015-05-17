FACUA informa
Boletín semanal número 342
17/05/2015
FACUA Sevilla propone 100 medidas para mejorar la política municipal en defensa de los usuarios
FACUA Cádiz solicita a Eléctrica de Cádiz información sobre el servicio Finaverias que ha puesto en marcha
FACUA Cádiz denuncia ante la Fiscalía a la Administradora de las clínicas Oraldent
FACUA Córdoba alerta de la visita de operarios fraudulentos de Endesa
FACUA Andalucía vuelve a pedir transparencia a la Junta sobre la reapertura de la mina de Aznalcóllar
Phone House, obligada a reponer un móvil a Sergio Pazos tras negarse por no denunciar el robo en 48 horas
FACUA y su portavoz emprenderán acciones legales contra Manos Limpias por implicarlos en el 'caso UGT-A'
FACUA Sevilla recurre la última modificación irregular de la zona azul presentada por el Ayuntamiento
FACUA denuncia a las grandes eléctricas por penalizar a usuarios inventando que manipulan sus contadores
FACUA Córdoba califica de frustrante la nueva ordenanza del taxi
Casi todos los ayuntamientos congelan las tarifas del autobús urbano en el año electoral
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