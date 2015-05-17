FACUA informa

Boletín semanal número 342
17/05/2015

FACUA Sevilla propone 100 medidas para mejorar la política municipal en defensa de los usuarios

FACUA Cádiz solicita a Eléctrica de Cádiz información sobre el servicio Finaverias que ha puesto en marcha

FACUA Cádiz denuncia ante la Fiscalía a la Administradora de las clínicas Oraldent

FACUA Córdoba alerta de la visita de operarios fraudulentos de Endesa

FACUA Andalucía vuelve a pedir transparencia a la Junta sobre la reapertura de la mina de Aznalcóllar

Phone House, obligada a reponer un móvil a Sergio Pazos tras negarse por no denunciar el robo en 48 horas

FACUA y su portavoz emprenderán acciones legales contra Manos Limpias por implicarlos en el 'caso UGT-A'

FACUA Sevilla recurre la última modificación irregular de la zona azul presentada por el Ayuntamiento

FACUA denuncia a las grandes eléctricas por penalizar a usuarios inventando que manipulan sus contadores

FACUA Córdoba califica de frustrante la nueva ordenanza del taxi

Casi todos los ayuntamientos congelan las tarifas del autobús urbano en el año electoral

¿Vodafone te cobró por liberar tu móvil? Súmate gratis a la demanda colectiva

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos