Phone House, obligada a reponer un móvil a Sergio Pazos tras negarse por no denunciar el robo en 48 horas
Tras la denuncia de FACUA, la Dirección General de Seguros pone de manifiesto la ilegalidad de la cláusula del contrato del seguro del teléfono.
FACUA.org
España-14/05/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Phone House se vea obligada a reponer al actor y presentador Sergio Pazos, un teléfono móvil que le fue robado y estaba asegurado, por lo que le correspondía la sustitución del terminal de acuerdo al contrato. L