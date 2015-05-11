¿Vodafone te cobró por liberar tu móvil? Súmate gratis a la demanda colectiva
Hasta el 1 de junio, todos los usuarios afectados por este fraude pueden personarse en la causa abierta en el Juzgado de lo Mercantil 1 de A Coruña para recuperar su dinero.
FACUA.org
España-11/05/2015
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FACUA-Consumidores en Acción insta a los usuarios de toda España a los que Vodafone haya cobrado cualquier cantidad por el desbloqueo de sus tel�éfonos móviles a que se sumen de forma gratuita a la demanda colectiva abierta en el Juzgado de lo Mercantil número 1