FACUA denuncia a las grandes eléctricas por penalizar a usuarios inventando que manipulan sus contadores
La Consellería de Industria de la Comunidad Valenciana obliga a rectificar a Iberdrola en sus siete primeras resoluciones en las que da la razón a la asociación por no existir suficientes pruebas.
FACUA.org
España-13/05/2015
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