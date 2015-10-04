FACUA informa

Boletín semanal número 362
04/10/2015

FACUA reclama a Volkswagen que aclare de una vez si su revisión alterará las prestaciones de los coches

FACUA denuncia a Volkswagen-Audi y Seat ante la CNMC

El Gobierno perdona a la banca lo defraudado con la doble comisión y sigue sin fijar límites

C's Extremadura recoge las demandas de FACUA sobre suministro de agua en una propuesta parlamentaria

FACUA reclama a Rajoy que tome las riendas del caso Volkswagen o ponga a otro ministro al frente

El recibo de la luz se encarece un 8,0% entre enero y septiembre frente a los nueve primeros meses de 2014

FACUA Granada interviene ante el Observatorio de la Movilidad de Granada

Más de 10.000 usuarios se han unido ya a la plataforma de #afectadosVolkswagen creada por FACUA

Los afectados por la paralización de las ventas de coches del Grupo Volkswagen pueden reclamar su dinero

La Red Andalucía No al TTIP invita a la ciudadanía a participar en las EuroMarchas 2015

El SAS indemniza con 830 euros a una socia de FACUA Málaga por el extravío de su prótesis dental

Más de 5.000 usuarios se unen a la plataforma de #afectadosVolkswagen en sólo tres días

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