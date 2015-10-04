FACUA informa
Boletín semanal número 362
04/10/2015
FACUA reclama a Volkswagen que aclare de una vez si su revisión alterará las prestaciones de los coches
FACUA denuncia a Volkswagen-Audi y Seat ante la CNMC
El Gobierno perdona a la banca lo defraudado con la doble comisión y sigue sin fijar límites
C's Extremadura recoge las demandas de FACUA sobre suministro de agua en una propuesta parlamentaria
FACUA reclama a Rajoy que tome las riendas del caso Volkswagen o ponga a otro ministro al frente
El recibo de la luz se encarece un 8,0% entre enero y septiembre frente a los nueve primeros meses de 2014
FACUA Granada interviene ante el Observatorio de la Movilidad de Granada
Más de 10.000 usuarios se han unido ya a la plataforma de #afectadosVolkswagen creada por FACUA
Los afectados por la paralización de las ventas de coches del Grupo Volkswagen pueden reclamar su dinero
La Red Andalucía No al TTIP invita a la ciudadanía a participar en las EuroMarchas 2015
El SAS indemniza con 830 euros a una socia de FACUA Málaga por el extravío de su prótesis dental
Más de 5.000 usuarios se unen a la plataforma de #afectadosVolkswagen en sólo tres días
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