FACUA reclama a Rajoy que tome las riendas del caso Volkswagen o ponga a otro ministro al frente
La asociación considera bochornosas las declaraciones que hasta el momento ha venido realizando el responsable de Industria.
FACUA.org
España-01/10/2015
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El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha tenido que desdecirse este jueves tras anunciar que Volkswagen devolvería las ayudas del Gobierno recibidas por bajas emisiones. | Imagen: flickr.com/lamoncloa_gob_es (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción reclama al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tome las riendas del caso Volkswagen o ponga a otro ministro al frente del mismo, ante las bochornosas declaraciones que viene realizando el responsable de Industria, José Manuel