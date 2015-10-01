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FACUA reclama a Rajoy que tome las riendas del caso Volkswagen o ponga a otro ministro al frente

La asociación considera bochornosas las declaraciones que hasta el momento ha venido realizando el responsable de Industria.

FACUA.org
España-01/10/2015
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tome las riendas del caso Volkswagen o ponga a otro ministro al frente del mismo, ante las bochornosas declaraciones que viene realizando el responsable de Industria, José Manuel

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