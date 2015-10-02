Nuestras accionesEn los próximos días se dirigirá a las autoridades de consumo autonómicas

FACUA denuncia a Volkswagen-Audi y Seat ante la CNMC

La asociación representa ya a cerca de 15.000 afectados, a los que ha remitido este viernes una circular informativa. Los usuarios pueden sumarse a su plataforma en FACUA.org/volkswagen.

FACUA.org
España-02/10/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a las filiales en España del Grupo Volkswagen ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La asociación pide a Competencia que ponga en marcha una investigación sobre el fraude en las emisiones co

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