FACUA denuncia a Volkswagen-Audi y Seat ante la CNMC
La asociación representa ya a cerca de 15.000 afectados, a los que ha remitido este viernes una circular informativa. Los usuarios pueden sumarse a su plataforma en FACUA.org/volkswagen.
FACUA.org
España-02/10/2015
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