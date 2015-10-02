Nuestras accionesDenunciada ante el Banco de España

El Gobierno perdona a la banca lo defraudado con la doble comisión y sigue sin fijar límites

FACUA considera que la norma que se aprueba este viernes es una cortina de humo para no aplicar multas y simular la prohibición de una práctica que ya vulneraba la legislación vigente.

FACUA.org
España-02/10/2015
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FACUA-Consumidores en Acción critica que el Gobierno haya decidido perdonar los millones defraudados hasta la fecha por la banca con la doble comisión por la retirada de efectivo de los cajeros automáticos.

En lugar de aplicar las sanciones correspondientes por cobrar

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