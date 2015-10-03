FACUA reclama a Volkswagen que aclare de una vez si su revisión alterará las prestaciones de los coches
El teléfono gratuito habilitado por la empresa desde este sábado está permanentemente comunicando y numerosas llamadas se cortan por la falta de operadores.
FACUA.org
España-03/10/2015
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