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FACUA reclama a Volkswagen que aclare de una vez si su revisión alterará las prestaciones de los coches

El teléfono gratuito habilitado por la empresa desde este sábado está permanentemente comunicando y numerosas llamadas se cortan por la falta de operadores.

FACUA.org
España-03/10/2015
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Grupo Volkswagen que aclare de una vez si la revisión que pretende realizar a los vehículos diésel afectados por su fraude en las emisiones contaminantes alterará sus prestaciones, reduciendo su potencia o aumentando el co

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