Los afectados por la paralización de las ventas de coches del Grupo Volkswagen pueden reclamar su dinero
La empresa retira provisionalmente del mercado los vehículos Volkswagen, Audi, Skoda y Seat con motores diésel manipulados fraudulentamente.
FACUA.org
España-29/09/2015
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En los próximos días, FACUA interpondrá sus primeras denuncias contra las empresas del Grupo Volkswagen ante las autoridades competentes.. | Imagen: RevistaCoche.com
Ante la paralización de las ventas en España de vehículos del Grupo Volkswagen con motores diésel manipulados fraudulentamente, FACUA-Consumidores en Acción advierte a los afectados de que pueden reclamar la resolución