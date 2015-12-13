FACUA informa
Boletín semanal número 372
13/12/2015
FACUA Córdoba participa en una mesa redonda sobre turismo colaborativo
FACUA Cádiz llama a los consumidores a asistir a la asamblea por el Agua Pública en Barbate
#20D FACUA reclama transparencia en las alertas sobre alimentos y productos peligrosos
Cerrado el plazo para enviar a FACUA la documentación de la #demandaMovistarFusión
FACUA recomienda a los afectados por el fraude Volkswagen que no acudan a la llamada a revisión
Casi 8 de cada 10 encuestados cree que la sanidad pública en Andalucía ha empeorado en los últimos 5 años
#20D FACUA exige la participación de la sociedad civil en organismos reguladores y de control del fraude
#20D FACUA pide una Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores que sancione fraudes masivos
Si te visitan los comerciales de una eléctrica, #ahorraenergía y no pierdas el tiempo: intentan timarte
FACUA Sevilla informa sobre el Sistema Arbitral de Consumo en el marco de una campaña
FACUA alerta de la llamada a revisión de dos modelos de motocicletas Yamaha
Un buen aislamiento del hogar permite ahorrar al usuario hasta un 30% en calefacción #ahorraenergía
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio