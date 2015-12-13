FACUA informa

Boletín semanal número 372
13/12/2015

FACUA Córdoba participa en una mesa redonda sobre turismo colaborativo

FACUA Cádiz llama a los consumidores a asistir a la asamblea por el Agua Pública en Barbate

#20D FACUA reclama transparencia en las alertas sobre alimentos y productos peligrosos

Cerrado el plazo para enviar a FACUA la documentación de la #demandaMovistarFusión

FACUA recomienda a los afectados por el fraude Volkswagen que no acudan a la llamada a revisión

Casi 8 de cada 10 encuestados cree que la sanidad pública en Andalucía ha empeorado en los últimos 5 años

#20D FACUA exige la participación de la sociedad civil en organismos reguladores y de control del fraude

#20D FACUA pide una Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores que sancione fraudes masivos

Si te visitan los comerciales de una eléctrica, #ahorraenergía y no pierdas el tiempo: intentan timarte

FACUA Sevilla informa sobre el Sistema Arbitral de Consumo en el marco de una campaña

FACUA alerta de la llamada a revisión de dos modelos de motocicletas Yamaha

Un buen aislamiento del hogar permite ahorrar al usuario hasta un 30% en calefacción #ahorraenergía

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