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#20D FACUA pide una Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores que sancione fraudes masivos

Es una de las reivindicaciones de la asociación a las formaciones que concurren a las Elecciones Generales.

FACUA.org
España-09/12/2015
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FACUA-Consumidores en Acción demanda la creación de una Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores y Usuarios con competencias para sancionar los fraudes masivos. Es una de las reivindicaciones de la asociación a las formaciones que concurren a las Eleccion

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