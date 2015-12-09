#20D FACUA pide una Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores que sancione fraudes masivos
Es una de las reivindicaciones de la asociación a las formaciones que concurren a las Elecciones Generales.
FACUA.org
España-09/12/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción demanda la creación de una Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores y Usuarios con competencias para sancionar los fraudes masivos. Es una de las reivindicaciones de la asociación a las formaciones que concurren a las Eleccion