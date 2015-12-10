FACUA recomienda a los afectados por el fraude Volkswagen que no acudan a la llamada a revisión

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Nuestras acciones | Más de 38.000 personas se unen a la plataforma de la asociación

Volkswagen continúa sin aclarar cómo funciona el mecanismo que permite manipular las emisiones contaminantes del coche cuando está siendo sometido a una prueba en un laboratorio, más allá de que el vehículo está programado para hacerlo. | Imagen: flickr.com/shutterfotos (CC BY-NC 2.0).