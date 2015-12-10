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FACUA recomienda a los afectados por el fraude Volkswagen que no acudan a la llamada a revisión

La empresa ha comenzado a contactar con los dueños de los vehículos diésel con el software que manipula las emisiones de NOx sin aclarar si los cambios que pretende realizar afectarán a las prestaciones.

FACUA.org
España-10/12/2015
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FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los afectados por el fraude Volkswagen que no acudan a la llamada a revisión que la empresa pretende realizar. La multinacional alemana ha comenzado a contactar en España con los propietarios de vehículos diésel cuyos mo

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