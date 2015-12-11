#20D FACUA reclama transparencia en las alertas sobre alimentos y productos peligrosos
La inmensa mayoría de productos alimentarios en los que se detecta riesgo para la seguridad se mantienen en secreto por el Ministerio de Sanidad.
FACUA.org
España-11/12/2015
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