Si te visitan los comerciales de una eléctrica, #ahorraenergía y no pierdas el tiempo: intentan timarte
FACUA Andalucía lanza el séptimo vídeo de su campaña sobre el uso racional de la energía.
FACUA.org
Andalucía-09/12/2015
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