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Si te visitan los comerciales de una eléctrica, #ahorraenergía y no pierdas el tiempo: intentan timarte

FACUA Andalucía lanza el séptimo vídeo de su campaña sobre el uso racional de la energía.

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Andalucía-09/12/2015
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FACUA Andalucía alerta del fraude masivo que están sufriendo cientos de miles de usuarios del sector eléctrico, a los que las grandes compañías modifican sus contratos mediante todo tipo de engaños. La federación aconseja a los consumidores en el s

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