FACUA informa

Boletín semanal número 403
17/07/2016

FACUA recomienda a los afectados por la huelga de Air Europa que reclamen la reubicación o devolución

FACUA alerta de un defecto de fabricación en varios modelos de lavavajillas de Ikea

FACUA Granada pide soluciones urgentes para los retrasos y la falta de personal en el nuevo hospital

FACUA Sevilla y otras cinco organizaciones sociales rechazan la privatización de Aussa

FACUA pide a Fomento medidas para solucionar los problemas de los trenes de cercanías Feve en Asturias

FACUA alerta de la llamada a revisión de las motocicletas Ducati Xdiavel S y 1199 Superleggera

El abogado del TJUE pide que no se devuelva el dinero de la cláusula suelo para no perjudicar a la banca

Una jueza de Sevilla declara abusivas las tarifas de Endesa por el alquiler de contadores sin telegestión

FACUA Catalunya participa en un coloquio por el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer

Más de 2.000 conductores se han unido ya a FACUA para que los represente en la querella contra Volkswagen

FACUA alerta de la llamada a revisión de los Renault Kadjar por problemas con los airbags laterales

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