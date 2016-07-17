FACUA informa
Boletín semanal número 403
17/07/2016
FACUA recomienda a los afectados por la huelga de Air Europa que reclamen la reubicación o devolución
FACUA alerta de un defecto de fabricación en varios modelos de lavavajillas de Ikea
FACUA Granada pide soluciones urgentes para los retrasos y la falta de personal en el nuevo hospital
FACUA Sevilla y otras cinco organizaciones sociales rechazan la privatización de Aussa
FACUA pide a Fomento medidas para solucionar los problemas de los trenes de cercanías Feve en Asturias
FACUA alerta de la llamada a revisión de las motocicletas Ducati Xdiavel S y 1199 Superleggera
El abogado del TJUE pide que no se devuelva el dinero de la cláusula suelo para no perjudicar a la banca
Una jueza de Sevilla declara abusivas las tarifas de Endesa por el alquiler de contadores sin telegestión
FACUA Catalunya participa en un coloquio por el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer
Más de 2.000 conductores se han unido ya a FACUA para que los represente en la querella contra Volkswagen
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Renault Kadjar por problemas con los airbags laterales
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio