FACUA Sevilla y otras cinco organizaciones sociales rechazan la privatización de Aussa
La asociación, junto a CCOO y UGT, las organizaciones de consumidores Híspalis y UCE y la Federación de Entidades Vecinales de la ciudad, insta a los grupos políticos que mantengan su carácter público.
FACUA.org
Sevilla-14/07/2016
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FACUA Sevilla, junto a los sindicatos CCOO Sevilla y UGT Sevilla, las organizaciones de consumidores Híspalis y UCE y la Federación de Entidades Vecinales de la ciudad muestra su más absoluto rechazo a la privatización de la empresa Aparcamientos Urbanos de Sevilla SA