Nuestras accionesPiden una reunión con los grupos municipales

FACUA Sevilla y otras cinco organizaciones sociales rechazan la privatización de Aussa

La asociación, junto a CCOO y UGT, las organizaciones de consumidores Híspalis y UCE y la Federación de Entidades Vecinales de la ciudad, insta a los grupos políticos que mantengan su carácter público.

FACUA.org
Sevilla-14/07/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Sevilla, junto a los sindicatos CCOO Sevilla y UGT Sevilla, las organizaciones de consumidores Híspalis y UCE y la Federación de Entidades Vecinales de la ciudad muestra su más absoluto rechazo a la privatización de la empresa Aparcamientos Urbanos de Sevilla SA

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos