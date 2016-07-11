Nuestras accionesVehículos fabricados desde el inicio hasta junio de 2015

FACUA alerta de la llamada a revisión de los Renault Kadjar por problemas con los airbags laterales

En caso de choque, existe la posibilidad de un despliegue incorrecto de los dispositivos.

FACUA.org
España-11/07/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los Renault Kadjar fabricados desde el inicio hasta junio de 2015, por problemas con los airbgas laterales de cortina.

En concreto, existe la posibilidad, en caso de choque, de que estos dispositivos se despliegu

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos