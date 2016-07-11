FACUA alerta de la llamada a revisión de los Renault Kadjar por problemas con los airbags laterales
En caso de choque, existe la posibilidad de un despliegue incorrecto de los dispositivos.
FACUA.org
España-11/07/2016
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Los airbags laterales de cortina de los Renault Kadjar pueden desplegarse incorrectamente en caso de accidente. | Imagen: Renault.es.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los Renault Kadjar fabricados desde el inicio hasta junio de 2015, por problemas con los airbgas laterales de cortina.
En concreto, existe la posibilidad, en caso de choque, de que estos dispositivos se despliegu