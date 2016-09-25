FACUA informa

Boletín semanal número 413
25/09/2016

La Aemps valora que Dalsy no tiene que indicar las mismas advertencias que los alimentos con E-110

Anulado otro cargo de Iberdrola a un usuario por alterar supuestamente su contador: le pedía 3.130 euros

FACUA critica que Bruselas plantee nuevas restricciones al 'roaming' y acuse a los usuarios de "abusar"

Industria abre expediente sancionador contra Seat por el fraude de los motores

El 64,4% de los sevillanos encuestados por FACUA cree que la ciudad está sucia

FACUA pide comparecer ante el Pleno de Almendralejo para exponer sus alegaciones a las tarifas del agua

Tarragona y San Sebastián repiten como las ciudades con taxis más caros de las 52 analizadas por FACUA

FACUA alerta de la revisión de los Volkswagen Passat, Touran y Caddy 2004-2014 por un problema en el depósito de gas

La bombona de butano, un 22% más cara durante el Gobierno de Rajoy que en la segunda legislatura de ZP

FACUA denuncia al Córdoba CF por la venta irregular de entradas también ante la Federación Española

Se cumple un año del escándalo Volkswagen y ningún responsable político ha dado la talla, denuncia FACUA

FACUA Huelva publica su 'Memoria 2015'

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos