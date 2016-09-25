FACUA informa
Boletín semanal número 413
25/09/2016
La Aemps valora que Dalsy no tiene que indicar las mismas advertencias que los alimentos con E-110
Anulado otro cargo de Iberdrola a un usuario por alterar supuestamente su contador: le pedía 3.130 euros
FACUA critica que Bruselas plantee nuevas restricciones al 'roaming' y acuse a los usuarios de "abusar"
Industria abre expediente sancionador contra Seat por el fraude de los motores
El 64,4% de los sevillanos encuestados por FACUA cree que la ciudad está sucia
FACUA pide comparecer ante el Pleno de Almendralejo para exponer sus alegaciones a las tarifas del agua
Tarragona y San Sebastián repiten como las ciudades con taxis más caros de las 52 analizadas por FACUA
FACUA alerta de la revisión de los Volkswagen Passat, Touran y Caddy 2004-2014 por un problema en el depósito de gas
La bombona de butano, un 22% más cara durante el Gobierno de Rajoy que en la segunda legislatura de ZP
FACUA denuncia al Córdoba CF por la venta irregular de entradas también ante la Federación Española
Se cumple un año del escándalo Volkswagen y ningún responsable político ha dado la talla, denuncia FACUA
FACUA Huelva publica su 'Memoria 2015'
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