Tarragona y San Sebastián repiten como las ciudades con taxis más caros de las 52 analizadas por FACUA
La mayoría mantienen las tarifas vigentes el año pasado. Tan sólo once ciudades han subido los precios.
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España-21/09/2016
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La mayor diferencia por tarifa se encuentra en la bajada de bandera durante el día. | Imagen: flickr.com/micsworld (CC BY 2.0).
Tarragona y San Sebastián vuelven a ser las ciudades con taxis más caros, de acuerdo al análisis llevado a cabo por FACUA-Consumidores en Acción (ver tablas). En el estudio, que i