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Tarragona y San Sebastián repiten como las ciudades con taxis más caros de las 52 analizadas por FACUA

La mayoría mantienen las tarifas vigentes el año pasado. Tan sólo once ciudades han subido los precios.

FACUA.org
España-21/09/2016
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Tarragona y San Sebastián vuelven a ser las ciudades con taxis más caros, de acuerdo al análisis llevado a cabo por FACUA-Consumidores en Acción (ver tablas). En el estudio, que i

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