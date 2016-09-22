FACUA critica que Bruselas plantee nuevas restricciones al 'roaming' y acuse a los usuarios de "abusar"
La Comisión Europea vuelve a proponer condiciones para utilizar del móvil dentro de la UE, como piden las grandes operadoras.
FACUA.org
Europa-22/09/2016
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FACUA-Consumidores en Acción critica que Comisión Europea siga planteando restricciones y condiciones al roaming gratuito dentro de la UE, tal y como plantean las grandes operadoras del continente y en contra de los intereses de los usuarios.
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