FACUA alerta de la revisión de los Volkswagen Passat, Touran y Caddy 2004-2014 por un problema en el depósito de gas
En algunos vehículos puede que no se hayan identificado zonas con corrosión, lo que podría llegar a provocar una explosión.
FACUA.org
España-21/09/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Volkswagen Passat, Touran y Caddy 2004-2014, fabricados entre mayo de 2008 y octubre de 2013, por un problema en el depósito de gas.
En algunos vehículos puede que se haya