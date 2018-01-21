FACUA informa
Boletín semanal número 482
21/01/2018
FACUA Sevilla pide al Instituto del Taxi de la ciudad la eliminación de la tarifa del aeropuerto
FACUA insta a Sanidad de Asturias a garantizar asistencia médica en las urgencias en un tiempo adecuado
FACUA Euskadi exige a Metro Bilbao que asegure transporte alternativo ante interrupciones en el servicio
FACUA Sevilla critica que el Consistorio devuelva a la Junta un 47% de las ayudas a familias sin recursos
FACUA pide al Consistorio de Oviedo que cambie la forma de acceso a eventos que promueva en el Campoamor
FACUA denuncia que el edificio CaixaForum Sevilla incumple la normativa de accesibilidad
Censura lingüística: La Junta insta a FACUA a no hablar de "consumidores" sino de "personas consumidoras"
FACUA denuncia a cines Artesiete en Asturias por no autorizar la entrada de comida y bebida del exterior
Tras las denuncias de FACUA, Ambulancias Tenorio elimina su número 902 de atención a los usuarios
La bombona de butano vuelve a subir en enero y es ya un 14% más cara que hace un año
FACUA exige a Sanidad de Aragón que cubra todas las plazas médicas del servicio de atención primaria
FACUA Euskadi abre su sede en Bilbao
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