FACUA informa
Boletín semanal número 487
25/02/2018
FACUA Madrid pide al Ayuntamiento celeridad en la línea de autobuses que una la capital con Leganés y Fuenlabrada
FACUA Sevilla exige al Ayuntamiento la inclusión de la organización en el Consejo Local de Turismo
FACUA critica que nuevos miembros del Consejo Asesor de Sanidad tengan intereses en el sector privado
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El portavoz de FACUA habla sobre el movimiento consumerista en el I Máster Iberoamericano RSE en Toledo
FACUA Sevilla se suma a una nueva movilización en defensa de las pensiones públicas este 22 de febrero
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Popular devuelve a un socio de FACUA Málaga más de 21.000 euros de una cláusula suelo que ni siquiera existía
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FACUA Catalunya amplía su horario de atención a los consumidores por las tardes
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FACUA rechaza la multa de la UE a las regiones que obliguen a las gasolineras a tener trabajadores
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