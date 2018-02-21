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FACUA Sevilla se suma a una nueva movilización en defensa de las pensiones públicas este 22 de febrero

Bajo el lema 'Pensiones de miseria. ¡¡No al 0,25%!!', la concentración, organizada por la Plataforma Sevillana en Defensa de las Pensiones Públicas, tendrá lugar este jueves a las 10:30 horas en la Plaza Nueva.

FACUA.org
Sevilla-21/02/2018
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La Plataforma Sevillana en Defensa de las Pensiones Públicas, en la que participa FACUA Sevilla, ha convocado una nueva movilización bajo el lema Pensiones de miseria. ¡¡No al 0,25%!!

La concentración tendrá lugar este jueves 22 de febrero a

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