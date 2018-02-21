FACUA Sevilla se suma a una nueva movilización en defensa de las pensiones públicas este 22 de febrero
Bajo el lema 'Pensiones de miseria. ¡¡No al 0,25%!!', la concentración, organizada por la Plataforma Sevillana en Defensa de las Pensiones Públicas, tendrá lugar este jueves a las 10:30 horas en la Plaza Nueva.
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Sevilla-21/02/2018
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FACUA Sevilla participará en una nueva acción de protesta en defensa de las pensiones públicas este jueves 22 de febrero en la Plaza Nueva a las 10.30 horas. | Imagen: Europa Press.
La Plataforma Sevillana en Defensa de las Pensiones Públicas, en la que participa FACUA Sevilla, ha convocado una nueva movilización bajo el lema Pensiones de miseria. ¡¡No al 0,25%!!
La concentración tendrá lugar este jueves 22 de febrero a