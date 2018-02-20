FACUA ve escandaloso que Tejerina, exdirectiva de la industria agroquímica, defienda mantener altos niveles de tóxicos en fertilizantes
La propuesta de la Comisión Europea en la nueva regulación es dejar el umbral de cadmio en los 20 microgramos/Kg, mientras que el Ministerio de Agricultura español defiende un máximo de hasta 75 microgramos.
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España-20/02/2018
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FACUA considera inadmisible que la ministra de Agricultura, exdirectiva de Fertiberia. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción considera escandalosa la defensa de la ministra de Agricultura de España, Isabel García Tejerina, sobre mantener los altos niveles de elementos tóxicos en los fertilizantes.
La asociación recuerda que