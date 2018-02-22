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FACUA critica que nuevos miembros del Consejo Asesor de Sanidad tengan intereses en el sector privado

No hay ninguno de las organizaciones de consumidores más representativas del país. La vicepresidencia recae en Francisco de Paula, director de la multinacional de tecnología sanitaria Medtronic Ibérica.

FACUA.org
España-22/02/2018
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FACUA-Consumidores en Acción critica que la ministra Dolors Monserrat haya nombrado para el Consejo Asesor de Sanidad a varios miembros con grandes intereses en el sector privado mientras que no ha tenido en cuenta a ninguna de las organizaciones de consumidores más

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