FACUA critica que nuevos miembros del Consejo Asesor de Sanidad tengan intereses en el sector privado
No hay ninguno de las organizaciones de consumidores más representativas del país. La vicepresidencia recae en Francisco de Paula, director de la multinacional de tecnología sanitaria Medtronic Ibérica.
FACUA.org
España-22/02/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Monserrat. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción critica que la ministra Dolors Monserrat haya nombrado para el Consejo Asesor de Sanidad a varios miembros con grandes intereses en el sector privado mientras que no ha tenido en cuenta a ninguna de las organizaciones de consumidores más