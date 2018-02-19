FACUA recibe denuncias por abusos en el roaming fuera de la UE: las telecos se saltan el tope de 60 euros
Las compañías tienen un límite de facturación por defecto. Cuando se alcanza, deben bloquear los servicios y sólo pueden cobrar más si el usuario lo autoriza expresamente.
FACUA.org
Internacional-19/02/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción está recibiendo numerosas denuncias de usuarios por irregularidades en el cobro de roaming fuera de la UE, ya que sus compañías de telecomunicaciones se saltan el tope de 60,50 euros (50 más IVA) que pueden facturarles. Se t