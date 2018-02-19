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FACUA rechaza la multa de la UE a las regiones que obliguen a las gasolineras a tener trabajadores

La sanción es de 600.000 euros al día por posible contradicción de una disposición de la Ley de Acompañamiento, aprobada en 2015, con una directiva europea sobre los servicios del mercado interior.

FACUA.org
Internacional-19/02/2018
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FACUA-Consumidores en Acción rechaza frontalmente la multa que propone la Unión Europea a las comunidades autónomas que obliguen en las gasolineras a tener trabajadores que atiendan a las personas con diversidad funcional.

La asociación entiende que es inadmisib

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