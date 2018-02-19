FACUA rechaza la multa de la UE a las regiones que obliguen a las gasolineras a tener trabajadores
La sanción es de 600.000 euros al día por posible contradicción de una disposición de la Ley de Acompañamiento, aprobada en 2015, con una directiva europea sobre los servicios del mercado interior.
FACUA.org
Internacional-19/02/2018
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