FACUA informa
Boletín semanal número 488
04/03/2018
Los afectados por las cancelaciones de vuelos en Reino Unido pueden reclamar alojamiento y comida
Las profesionales de la comunicación de FACUA firman el manifiesto #LasPeriodistasParamos en apoyo al 8M
FACUA avisa de una campaña de 'phishing' para capturar el usuario y la contraseña de los clientes del Santander
La presidenta de FACUA Granada, María del Mar Solera, participa en unas jornadas sobre pobreza energética
FACUA insta a la reparación de las marquesinas de autobús de Barredos (Asturias) por su alto deterioro
La luz ha subido un 2% en febrero para el usuario medio, según el análisis de FACUA
Correos rectifica la limitación de horarios en varias localidades de Navarra tras la reclamación de FACUA
FACUA lamenta el criterio del TS sobre los gastos de las hipotecas y espera que el caso llegue al TJUE
FACUA Andalucía se suma a los actos del 28F en defensa de los derechos de los consumidores
FACUA alerta de la retirada de algunos equipos de infusión Minimed por posible sobreinfusión de insulina
FACUA alerta de las llamadas a revisión del modelo RX8 de los coches Mazda por riesgo de accidente de tráfico
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