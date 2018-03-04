FACUA informa

Boletín semanal número 488
04/03/2018

Los afectados por las cancelaciones de vuelos en Reino Unido pueden reclamar alojamiento y comida

Las profesionales de la comunicación de FACUA firman el manifiesto #LasPeriodistasParamos en apoyo al 8M

FACUA avisa de una campaña de 'phishing' para capturar el usuario y la contraseña de los clientes del Santander

La presidenta de FACUA Granada, María del Mar Solera, participa en unas jornadas sobre pobreza energética

FACUA insta a la reparación de las marquesinas de autobús de Barredos (Asturias) por su alto deterioro

La luz ha subido un 2% en febrero para el usuario medio, según el análisis de FACUA

Correos rectifica la limitación de horarios en varias localidades de Navarra tras la reclamación de FACUA

FACUA lamenta el criterio del TS sobre los gastos de las hipotecas y espera que el caso llegue al TJUE

FACUA Andalucía se suma a los actos del 28F en defensa de los derechos de los consumidores

FACUA alerta de la retirada de algunos equipos de infusión Minimed por posible sobreinfusión de insulina

FACUA alerta de las llamadas a revisión del modelo RX8 de los coches Mazda por riesgo de accidente de tráfico

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