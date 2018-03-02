Los afectados por las cancelaciones de vuelos en Reino Unido pueden reclamar alojamiento y comida
FACUA también advierte de que las compañías deben proporcionar un transporte alternativo o devolver el dinero a los pasajeros que no hayan podido llegar a sus destinos por el temporal.
FACUA.org
España-02/03/2018
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los usuarios afectados por las últimas cancelaciones de vuelos que tienen derecho a que las aerolíneas les proporcionen alojamiento y comida, así como un medio de transporte alternativo. El temporal que recorre Europa estos &uacu