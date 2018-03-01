Correos rectifica la limitación de horarios en varias localidades de Navarra tras la reclamación de FACUA
La empresa pública estatal recogerá y entregará a domicilio los envíos que decidan hacer los vecinos, tras el cierre de sus oficinas en Beriáin y Caseda.
FACUA.org
Navarra-01/03/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Tras la reclamación de FACUA, Correos prestará servicio a domicilio en las localidades navarras de Beriáin y Caseda | Imagen: flickr.com/jlmaral (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que Correos dé marcha atrás en su decisión de cerrar sus oficinas en las localidades navarras de Beriáin y Caseda.
La asociación tuvo conocimiento el pasado mes de diciembre, a través de su delegaci