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Correos rectifica la limitación de horarios en varias localidades de Navarra tras la reclamación de FACUA

La empresa pública estatal recogerá y entregará a domicilio los envíos que decidan hacer los vecinos, tras el cierre de sus oficinas en Beriáin y Caseda.

FACUA.org
Navarra-01/03/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que Correos dé marcha atrás en su decisión de cerrar sus oficinas en las localidades navarras de Beriáin y Caseda.

La asociación tuvo conocimiento el pasado mes de diciembre, a través de su delegaci

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