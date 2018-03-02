La presidenta de FACUA Granada, María del Mar Solera, participa en unas jornadas sobre pobreza energética
La asociación abordará los desafíos que plantea la pobreza energética desde el punto de vista de los consumidores.
FACUA.org
Granada-02/03/2018
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FACUA Granada participará el próximo 5 de marzo en el taller La pobreza energética en Granada desde un enfoque multisectorial, organizado por el proyecto europeo Shape Energy. En él, se abordará la problemática de muchos granadinos que no pueden