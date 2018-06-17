FACUA informa
Boletín semanal número 503
17/06/2018
El boletín de noticias semanal de FACUA cumple 500 números y supera ya los 100.000 suscriptores
FACUA pide a los Ayuntamientos de Huesca y Teruel que doten a sus cuerpos de bomberos del personal necesario
Cerradas las 24 clínicas odontológicas de iDental en toda España
FACUA solicita al gobierno cántabro que solucione las deficiencias de la estación de autobuses de Laredo
iDental paraliza la actividad de todas sus clínicas en Andalucía
FACUA solicita a Sanidad de Asturias que aumente el número de profesionales en radiodiagnóstico
Cierran en Comunidad Valenciana cuatro de las clínicas de la red iDental
Las clínicas de iDental en Albacete y Girona se suman a la lista de establecimientos cerrados
FACUA pide a Educación de Asturias que garantice la construcción del instituto La Corredoria (Oviedo)
FACUA considera que la app de La Liga podría vulnerar el reglamento europeo de protección de datos
Cierra en Rivas Vaciamadrid otra clínica iDental: pacientes afectados siguen sumándose a la plataforma de FACUA
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