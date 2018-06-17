FACUA informa

Boletín semanal número 503
17/06/2018

El boletín de noticias semanal de FACUA cumple 500 números y supera ya los 100.000 suscriptores

FACUA pide a los Ayuntamientos de Huesca y Teruel que doten a sus cuerpos de bomberos del personal necesario

Cerradas las 24 clínicas odontológicas de iDental en toda España

FACUA solicita al gobierno cántabro que solucione las deficiencias de la estación de autobuses de Laredo

iDental paraliza la actividad de todas sus clínicas en Andalucía

FACUA solicita a Sanidad de Asturias que aumente el número de profesionales en radiodiagnóstico

Cierran en Comunidad Valenciana cuatro de las clínicas de la red iDental

Las clínicas de iDental en Albacete y Girona se suman a la lista de establecimientos cerrados

FACUA pide a Educación de Asturias que garantice la construcción del instituto La Corredoria (Oviedo)

FACUA considera que la app de La Liga podría vulnerar el reglamento europeo de protección de datos

Cierra en Rivas Vaciamadrid otra clínica iDental: pacientes afectados siguen sumándose a la plataforma de FACUA

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