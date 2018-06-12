Las clínicas de iDental en Albacete y Girona se suman a la lista de establecimientos cerrados
Con estos dos centros ascienden a trece las clínicas clausuradas por todo el territorio español. La plataforma de afectados creada por FACUA ya cuenta con cerca de 700 usuarios.
FACUA.org
España-12/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción sigue recibiendo numerosas peticiones de asesoramiento por parte de pacientes de iDental, afectados por las clausuras en cadena de su red de clínicas odontológicas en España. Ahora se suman los establecimientos de Girona, cerrada el jueves