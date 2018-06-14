iDental paraliza la actividad de todas sus clínicas en Andalucía
Los establecimientos de Sevilla, Málaga, Almería, Granada y Cádiz permanecen cerrados, mientras que en Córdoba sus puertas están abiertas pero ha dejado de atender los tratamientos de los pacientes.
FACUA.org
Andalucía-14/06/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: FACUA Córdoba
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que todas las clínicas de la red iDental situadas en Andalucía han paralizado su actividad o han clausurado definitivamente. A los cierres de Sevilla, Málaga, Granada y Almería se suma el de El Puerto de Santa Marí