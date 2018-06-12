FACUA pide a Educación de Asturias que garantice la construcción del instituto La Corredoria (Oviedo)
La asociación ha sabido por su delegación territorial en el Principado de que, previsiblemente, se producirán retrasos en los trabajos de realización de este instituto.
FACUA.org
Asturias-12/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno de Asturias que garantice la construcción del Instituto de Educación Secundaria La Corredoria, situado en la ciudad de Oviedo, en el tiempo inicialmente previsto.
La asociación ha tenido conocimiento a travé