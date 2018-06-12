Nuestras acciones

FACUA pide a Educación de Asturias que garantice la construcción del instituto La Corredoria (Oviedo)

La asociación ha sabido por su delegación territorial en el Principado de que, previsiblemente, se producirán retrasos en los trabajos de realización de este instituto.

FACUA.org
Asturias-12/06/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno de Asturias que garantice la construcción del Instituto de Educación Secundaria La Corredoria, situado en la ciudad de Oviedo, en el tiempo inicialmente previsto.

La asociación ha tenido conocimiento a travé

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos